В Казахстане говорят, что Трамп посоветовал перенести из Минска переговоры по Донбассу
19 января, 2018, 11:06
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утверждает, что переговоры минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в другое место
Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета Безопасности ООН, передает DW.
Назарбаев утверждает, что с подобным предложением выступил президент США Дональд Трамп.
"Минск-1 застопорился, в глухом углу", - подчеркнул глава Казахстана, добавив, что ощущается необходимость нового диалога.
Он отмечает, что сначала переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе должны проходить в Казахстане.
"Вообще это изначально должно быть в Казахстане. Договорились, что в этом направлении будем работать", - сказал Назарбаев.
При этом, по его словам, одним из основных вопросов может стать введение миротворцев ООН на временно оккупированную территорию Донбасса.
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