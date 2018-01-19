В Казахстане говорят, что Трамп посоветовал перенести из Минска переговоры по Донбассу

19 января, 2018, 11:06

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утверждает, что переговоры минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в другое место

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета Безопасности ООН, передает DW.

Назарбаев утверждает, что с подобным предложением выступил президент США Дональд Трамп.

"Минск-1 застопорился, в глухом углу", - подчеркнул глава Казахстана, добавив, что ощущается необходимость нового диалога.

Он отмечает, что сначала переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе должны проходить в Казахстане.

"Вообще это изначально должно быть в Казахстане. Договорились, что в этом направлении будем работать", - сказал Назарбаев.

При этом, по его словам, одним из основных вопросов может стать введение миротворцев ООН на временно оккупированную территорию Донбасса.