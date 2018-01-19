В ЕС рассказали, чего ждут от закона о реинтеграции Донбасса

19 января, 2018, 14:33

Европейский Союз предусматривает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса будет регулировать военную деятельность Украины

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ЕС.

По мнению ЕС, закон о реинтеграции Донбасса поможет урегулировать внутренний гражданский и военный порядок в Украине.

«Этот закон касается внутренней организации украинских гражданских и военных структур в контексте конфликта на востоке Украины, учитывая будущую реинтеграцию территорий, которые сейчас являются неподконтрольными украинскому руководству», - заявили в ЕС.

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Также отмечается, что Европейский Союз до сих пор поддерживает проведение минского и нормандского процессов.

«Мы ожидаем, что дипломатические усилия в решении конфликта, в частности в формате Нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств», - заявила пресс-секретарь ЕС.

18 января Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что в закон не вернулись правки о Минских договоренносях в связи с их "переменчивым характером".

В России уже ответили на законопроект, заявив, что он "похоронит" Минские договоренности.