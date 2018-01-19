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В ЕС пересмотрят отношения с Россией после выборов там "нового" президента, - журналист

Депутаты Европейского парламента пересмотрят отношения с Государственной думой России после выборов российского президента, которые состоятся 18 марта

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Европейский парламент пересмотрит свои отношения с Государственной думой России после президентских выборов в марте, но сейчас официальные контакты остаются приостановленными", - написал Йозвяк.

Он также сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят Украину в марте и Россию в апреле.

"Никаких решений принимать не будут, просто дискуссия по поводу политической ситуации на этом этапе", - отметил Йозвяк.

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