В ЕС пересмотрят отношения с Россией после выборов там "нового" президента, - журналист
Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
the European Parliament will review its relationship with the State Duma of #Russia after the Russian presidential election in March but for now the official contacts will remain suspended. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 января 2018 г.
"Европейский парламент пересмотрит свои отношения с Государственной думой России после президентских выборов в марте, но сейчас официальные контакты остаются приостановленными", - написал Йозвяк.
Он также сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят Украину в марте и Россию в апреле.
EU foreign ministers will discuss #Ukraine in March and #Russia in April. no conclusions are expected to be adopted, just policy discussion foreseen at this stage.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 января 2018 г.
"Никаких решений принимать не будут, просто дискуссия по поводу политической ситуации на этом этапе", - отметил Йозвяк.
- Представители Европарламента обсудят влияние российской пропаганды в странах ЕС.
- В ноябре 2017 года Совет ЕС и Европарламент утвердили бюджет Евросоюза на 2018 год, по которому впервые в истории планируется выделить деньги на борьбу с российской пропагандой.
- В декабре Тереза Мэй заявила, что правительство выделит 5 млн фунтов на противодействие российской пропаганде.
- В январе в Молдове спикер парламента Андриан Канду подписал закон, который запрещает российские телеканалы в стране.
Читайте также
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
-
Читайте также
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона