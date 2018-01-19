В ЕС пересмотрят отношения с Россией после выборов там "нового" президента, - журналист

19 января, 2018, 14:25

Депутаты Европейского парламента пересмотрят отношения с Государственной думой России после выборов российского президента, которые состоятся 18 марта

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

the European Parliament will review its relationship with the State Duma of #Russia after the Russian presidential election in March but for now the official contacts will remain suspended. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 января 2018 г.

"Европейский парламент пересмотрит свои отношения с Государственной думой России после президентских выборов в марте, но сейчас официальные контакты остаются приостановленными", - написал Йозвяк.

Он также сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят Украину в марте и Россию в апреле.

EU foreign ministers will discuss #Ukraine in March and #Russia in April. no conclusions are expected to be adopted, just policy discussion foreseen at this stage. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 января 2018 г.

"Никаких решений принимать не будут, просто дискуссия по поводу политической ситуации на этом этапе", - отметил Йозвяк.