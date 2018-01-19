В Черкассах ситуация с водоснабжением остается критической

19 января, 2018, 21:15

По состоянию на вечер 19 января ситуация с водоснабжением в Черкассах остается критической, существует риск прорывов трубопроводов из-за гидроудара

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

Сейчас продолжаются работы по устранению ряда повреждений на высоковольтных линиях электропередач в районе Топорного, которые привели к остановке Днепровской водоочистной станции и отсутствию воды в городе.

В компании "Черкассыводоканал" уточнили, что вынуждены остановить насосный агрегат.

"Если же насос останавливается, вода автоматически стекает из всех водопроводов, и тогда трубы будут пустыми. А значит – туда попадет воздух, что грозит гидроударами при последующей подаче воды. В таком случае, чтобы восстановить водоснабжение, нам понадобится еще сутки после того, как появится напряжение", - заявил директор предприятия Сергей Овчаренко.

Продолжается подвоз воды к котельным, чтобы не допустить отключения отопления и обеспечить давление в тепловых сетях.