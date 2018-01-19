В Черкассах ситуация с водоснабжением остается критической
Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.
Сейчас продолжаются работы по устранению ряда повреждений на высоковольтных линиях электропередач в районе Топорного, которые привели к остановке Днепровской водоочистной станции и отсутствию воды в городе.
В компании "Черкассыводоканал" уточнили, что вынуждены остановить насосный агрегат.
"Если же насос останавливается, вода автоматически стекает из всех водопроводов, и тогда трубы будут пустыми. А значит – туда попадет воздух, что грозит гидроударами при последующей подаче воды. В таком случае, чтобы восстановить водоснабжение, нам понадобится еще сутки после того, как появится напряжение", - заявил директор предприятия Сергей Овчаренко.
Продолжается подвоз воды к котельным, чтобы не допустить отключения отопления и обеспечить давление в тепловых сетях.
- Напомним, что по состоянию на утро 19 января в результате осложнения погодных условий 737 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без электричества.
- 19 января комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила в Черкассах режим чрезвычайного положения из-за аварии на двух высоковольтных воздушных линиях.
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