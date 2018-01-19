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В БПП допустили, когда Нацбанк возглавит новый руководитель

Яков Смолий
Яков Смолий
фото: bank.gov
Верховная Рада может рассмотреть проект постановления о назначении Якова Смолия на должность главы Нацбанка 6-9 февраля

Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Михаил Довбенко (БПП), передает "Укринформ".

Перед этим Рада должна заслушать отчет действующего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Мы можем ожидать ее (Валерии Гонтаревой, - ред.) отчет 6-7 февраля, и после отчета и принятия решения по проекту постановления об увольнении может быть рассмотрение кадрового вопроса о Якове Смолие", - сказал депутат.

По его словам, Гонтарева уже подготовила отчет.

"Насколько мне известно, она (Гонтарева, - ред.) такой отчет подготовила. Мне известно, что она не против выступить. Насколько мне известно, у него есть в планах в первых числах февраля поездки за пределы страны, но я думаю, что мы утрясем эти вещи и, скорее всего, она внесет коррекции в свой график с тем, чтобы отчитаться в парламенте", - сказал Довбенко.

Он отметил, что комитет планирует 5 февраля провести заседание и пригласить на него кандидата на должность главы НБУ, чтобы ознакомиться с его видением развития банковской системы и рассмотреть представление президента на его назначение.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала заявление об отставке 10 апреля 2017. После этого она пошла в длительный отпуск, до сих пор продолжается.
С 11 мая и.о. главы Нацбанка стал ее первый заместитель Смолий.
18 января президент Петр Порошенко внес постановление о назначении нынешнего и.о. главы НБУ Смолия главой банка.

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