В Австралии дрон спас двух утопающих серфингистов

19 января, 2018, 09:45

В Австралии спасательные службы получили дроны в качестве помощников. В первый же день "работы" один из таких устройств спас двух подростков, которые начали тонуть на расстоянии 700 м от берега

Об этом сообщает The Verge.

Инцидент произошел возле пляжа Леннокс-Хед в штате Новый Южный Уэльс. Двое подростков серфингистов (в возрасте 15 и 17 лет) оказались за пределами безопасной зоны и начали тонуть. На спасение ребят, которые были замечены с берега, был отправлен дрон.

Операция по спасению длилась всего 70 секунд. За это время дрон успел подлететь к пострадавшим и бросить им спасательное оборудование, в частности надувное водное средство, на котором ребята доплыли до берега. Спасатели отмечают, что им понадобилось бы не менее 6 минут, чтобы добраться до тонущих ребят.

Аппарат принадлежит компании Little Ripper Life Saver, которая разрабатывает беспилотники для спасательных операций. Компания планирует использовать коптеры для быстрой доставки автоматических внешних дефибрилляторов пострадавшим от сердечных приступов, оборудования для защиты от акул в океане, наборы для "выживания", которые содержат воду, одеяло, радиоприемник и аптечку.

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