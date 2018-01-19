В 7 областях ограничили движение транспорта из-за непогоды. Список перекрытых дорог

19 января, 2018, 10:10

По состоянию на утро 19 января действуют ограничения на движение тяжеловесного транспорта в 7 областях Украины

Об этом сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры.

В частности, сегодня с 12 часов ночи был запрещен въезд крупногабаритных транспортных средств на территорию Киева.

В Винницкой области было ограничено движение на автомобильных дорогах - М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 437 + 015 - км 513 + 515 (от м. Немиров к границе с Черкасской областью)

В Кировоградской области ограничено движение по дорогам:

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 578 + 928 - км 703 + 26 (от границы Черкасской обл. в г.. Кропивницкий)

Н-24 Благовещенское - Николаев, км 0 +000 - км 46 + 380 (в пределах Кировоградской обл.).

С 14-00. 18.01.2018 г.. Ограничено движение большегрузного транспорта на дорогах государственного значения Т-12- 14 Новоархангельск - Добровеличковка - Николаевка, км 0 +000 - км 80 +000.

В Черниговской и Черкасской областях ограничили движение на дороге Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 65 + 500 - км 208 + 341 и дорогах

М-05 Киев - Одесса, км 143 + 028 - км 274 + 360;

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу), км 513 + 515 - км 578 + 928;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г.. Кременчуг) - Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117.

В Николаевской области на автодорогах:

Н-24 Благовещенское - Николаев, км 43 580 - км 62 + 631 (от границы Кировоградской обл. в г.. Первомайск).

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 55 - км 129 + 168 (от границы с Одесской областью в г.. Николаев).

Р-75 КПП "Тимкове" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 124 + 500 - км 202 + 896 (от м. Первомайск до а / д М-05).

В Одесской области ограничено движение:

для всех автотранспортных средств по а / д М-13 Кропивницкий - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416 в пределах Одесской области;

на трассе М-15 Одесса - Рени, км 11 + 700 - км 123 + 000;

на трассе М-16 Одесса - Кучурган (на пл. Кишинев), км 11 + 700 - км 70 + 621.

Более того, было ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по всем а / д государственного значения в 7 районах: Ананьевский, Окнянський, Балтский, Любашевский, Кодымский, Савранский, Подольский.

С 00:00 ч. 18.01.2018р. ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по таким а / д государственного значения:

М-05 Киев - Одесса, км 273 + 210 - км 464 + 122;

М-13 Кропивницкий - Платоново (на пл. Кишинев), км 157 + 216 - км 254 + 416;

Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - / М-16 / км 212 + 503 - км 388 + 231;

Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново - / М-05 / км 107 + 500 - км 156 + 889;

Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, км 0 +000 - км 104 + 860;

Р-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжавка - / М-05 / км 0 + 000 - км 244 + 820;

Р-75 КПП "Тимковое"; - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 0 +000 - км 81 + 7421.

М-27 Одесса - Черноморск, км 0 +000 - км 22 + 564;

Н-32 Одесса - Б.-Днестровский - Монаши - / М-15 / км 0 + 000 - км 104 + 570 с подъездом к порту Черноморск, км 0 +000 - км 3 900;

Р-72 КПП "Староказачье" - Б.-Днестровский, км 0 +000 - км 37 + 168.

Об отмене ограничений украинцам обещают сообщить дополнительно.