 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 7 областях ограничили движение транспорта из-за непогоды. Список перекрытых дорог


фото: REUTERS
По состоянию на утро 19 января действуют ограничения на движение тяжеловесного транспорта в 7 областях Украины

Об этом сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры.

В частности, сегодня с 12 часов ночи был запрещен въезд крупногабаритных транспортных средств на территорию Киева.

В Винницкой области было ограничено движение на автомобильных дорогах - М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 437 + 015 - км 513 + 515 (от м. Немиров к границе с Черкасской областью)

В Кировоградской области ограничено движение по дорогам:

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 578 + 928 - км 703 + 26 (от границы Черкасской обл. в г.. Кропивницкий)
Н-24 Благовещенское - Николаев, км 0 +000 - км 46 + 380 (в пределах Кировоградской обл.).
С 14-00. 18.01.2018 г.. Ограничено движение большегрузного транспорта на дорогах государственного значения Т-12- 14 Новоархангельск - Добровеличковка - Николаевка, км 0 +000 - км 80 +000.
В Черниговской и Черкасской областях ограничили движение на дороге Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 65 + 500 - км 208 + 341 и дорогах

М-05 Киев - Одесса, км 143 + 028 - км 274 + 360;
М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу), км 513 + 515 - км 578 + 928;
Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г.. Кременчуг) - Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117.
В Николаевской области на автодорогах:

Н-24 Благовещенское - Николаев, км 43 580 - км 62 + 631 (от границы Кировоградской обл. в г.. Первомайск).
М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 55 - км 129 + 168 (от границы с Одесской областью в г.. Николаев).
Р-75 КПП "Тимкове" - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 124 + 500 - км 202 + 896 (от м. Первомайск до а / д М-05).
В Одесской области ограничено движение:

для всех автотранспортных средств по а / д М-13 Кропивницкий - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416 в пределах Одесской области;
на трассе М-15 Одесса - Рени, км 11 + 700 - км 123 + 000;
на трассе М-16 Одесса - Кучурган (на пл. Кишинев), км 11 + 700 - км 70 + 621.
Более того, было ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по всем а / д государственного значения в 7 районах: Ананьевский, Окнянський, Балтский, Любашевский, Кодымский, Савранский, Подольский.

С 00:00 ч. 18.01.2018р. ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по таким а / д государственного значения:

М-05 Киев - Одесса, км 273 + 210 - км 464 + 122;
М-13 Кропивницкий - Платоново (на пл. Кишинев), км 157 + 216 - км 254 + 416;
Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - / М-16 / км 212 + 503 - км 388 + 231;
Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново - / М-05 / км 107 + 500 - км 156 + 889;
Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, км 0 +000 - км 104 + 860;
Р-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжавка - / М-05 / км 0 + 000 - км 244 + 820;
Р-75 КПП "Тимковое"; - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 0 +000 - км 81 + 7421.
М-27 Одесса - Черноморск, км 0 +000 - км 22 + 564;
Н-32 Одесса - Б.-Днестровский - Монаши - / М-15 / км 0 + 000 - км 104 + 570 с подъездом к порту Черноморск, км 0 +000 - км 3 900;
Р-72 КПП "Староказачье" - Б.-Днестровский, км 0 +000 - км 37 + 168.
Об отмене ограничений украинцам обещают сообщить дополнительно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

больше новостей

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать