В 12 освобожденных заложников на Донбассе нет паспортов, - Тука

19 января, 2018, 17:31

Из общего числа освобожденных в результате обмена пленными на Донбассе в декабре 2017 года в 12 человек при себе нет никаких документов

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "РБК-Украина".

"Среди 42 человек, которые являются гражданскими и которые были освобождены из плена 27 декабря, 28 являются жителями неподконтрольных Украине территорий. 12 из них не имеют при себе никаких документов. Поэтому одной из первых проблем является паспортизация", - отметил Тука.

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Он сообщил, что для освобожденных работает горячая линия по номеру 0-800-309-110, по которой они могут получить консультацию. Тука также прокомментировал вопрос выплат.

"Было публичное заявление министра социальной политики, было предложено выплату, но я не хочу вдаваться в детали несогласованного документа", - добавил Тука.