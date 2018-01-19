В 12 освобожденных заложников на Донбассе нет паспортов, - Тука
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "РБК-Украина".
"Среди 42 человек, которые являются гражданскими и которые были освобождены из плена 27 декабря, 28 являются жителями неподконтрольных Украине территорий. 12 из них не имеют при себе никаких документов. Поэтому одной из первых проблем является паспортизация", - отметил Тука.
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Он сообщил, что для освобожденных работает горячая линия по номеру 0-800-309-110, по которой они могут получить консультацию. Тука также прокомментировал вопрос выплат.
"Было публичное заявление министра социальной политики, было предложено выплату, но я не хочу вдаваться в детали несогласованного документа", - добавил Тука.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
- Сепаратистов, которые вернулись на оккупированные на Донбассе территории в результате обмена на украинских заложников, обвинили в работе на украинские спецслужбы.
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