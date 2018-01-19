Украинский боксер Гвоздик сразится за титул чемпиона мира
19 января, 2018, 12:20
Украинец Александр Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета
Об этом сообщает Boxingtalk.
Гвоздик в поединке за титул WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) встретится с французом Мехди Амаром. Поединок состоится 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Победитель этого поединка встретится с победителем боя между действующим чемпионом мира WBC кубинцем Адонисом Стивенсоном и шведом Баду Джеком.
Ранее от боя с Гвоздиком отказался колумбиец Элейдер Альварес.
Читайте также: Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
- В ноябре прошло года в бою за титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе украинец Вячеслав Шабранский проиграл нокаутом россиянину Сергею Ковалеву.
- 9 марта за титул временного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) будет драться еще один украинец - Виктор Постол.
- Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что бой украинца против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо может состояться осенью этого года.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать