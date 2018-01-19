Украинский боксер Гвоздик сразится за титул чемпиона мира

19 января, 2018, 12:20

Украинец Александр Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета

Об этом сообщает Boxingtalk.

Гвоздик в поединке за титул WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) встретится с французом Мехди Амаром. Поединок состоится 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Победитель этого поединка встретится с победителем боя между действующим чемпионом мира WBC кубинцем Адонисом Стивенсоном и шведом Баду Джеком.

Ранее от боя с Гвоздиком отказался колумбиец Элейдер Альварес.

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