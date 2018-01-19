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Украинская группа KAZKA презентовала "Чудеса" для национального отбора на Евровидение-2018

Участник национального отбора на Евровидение-2018 группа KAZKA выбрал песню, с которой будет бороться за право представлять Украину на конкурсе

Об этом группа рассказала в Instagram.

Для участия они выбрали песню "Чудеса", которую презентовали в конце прошлого года.

"Была себе группа KAZKA: experimental metal коллектив со страстью к электро-фолку. И пела себе группа песни. И имела среди песен тех одну забавную. И группа положила ее в волшебную шкатулку и прислала на суд многоуважаемых музыкантов. И песня та настолько всех поразила, что самый главный и самый строгий из музыкантов сказал: "Вот так Чудеса!", – написали музыканты.

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