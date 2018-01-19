Ученые предлагают повысить подростковый возраст до 24 лет

19 января, 2018, 18:22

Постиндустриальные страны требуют нового определения подросткового возраста, говорят эксперты

Если раньше европейцы шли во взрослую жизнь в 19 лет, то сегодня это происходит в среднем в 24 года, считает ряд экспертов, сообщает ВВС.

Основные причины повышения возраста взросления - социальные. Сегодня в постиндустриальных странах молодежь дольше получает образование, позже женится и рожает детей. Считают, что переходный период начинается, когда часть мозга, известная как гипоталамус, начинает выделять гормон, который приводит в действие гипофиз и половые железы, которые начинают вырабатывать мужские или женские половые гормоны.

Исторически это, как правило, происходит, когда человек достигает 14-летнего возраста, но в некоторых странах с высоким уровнем здравоохранения активация половых желез начинается несколько раньше. В постиндустриальных странах, например, в Великобритании, последние 150 лет месячные у девочек начинаются в среднем на 4 года раньше, говорится в материале. Средний возраст первой менструации сегодня - 12-13 лет.

Еще один аргумент исследователей, которые поддерживают увеличение подросткового возраста, - тело человека продолжает расти и меняться и после 19 лет. А у 20-летних мозг продолжает развиваться еще в течение нескольких лет. Также у многих людей до 25 лет не появляются "зубы мудрости", отмечают эксперты.

По данным британского Национального бюро статистики, в Англии и Уэльсе средний возраст первого брака в 2013 году составил 32,5 лет у мужчин и 30,6 лет у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем в 1973 году. Более поздние браки, рождения детей и получения финансовой самостоятельности приводят к тому, что период "полузависимости" подростков становится более длинным, чем принято считать.

С такими предложениями не соглашается Джен Маквариш, социолог из Кентского университета.

"Взрослые дети и молодежь формируются прежде всего под влиянием социальных стандартов, и в значительно меньшей степени это определяется биологическими характеристиками", - пишет она.

По мнению Маквариш, предложенные меры приведут к тому, что желание подростков стать независимыми будет восприниматься как патологическое.