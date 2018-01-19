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Турция обстреляла из артиллерии позиции курдов в Сирии, начав военную операцию

Воздушные силы Турции нанесли массовый артиллерийский удар в районе города Африн на севере Сирии

Об этом сообщает издание Reuters.

Это бомбардировка произошла через несколько дней после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал уничтожить представителей террористической группировки Рабочей партии Курдистана. Тогда он заявил, что количество  их боевиков увеличилось на севере Сирии.

Тем временем турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли заявил, что военная операция в регионе фактически началась с обстрелов, однако их войска еще не заходили в город Африн.

Отмечается, что прямые военные действия против территории, которая находится под контролем курдов, откроет новый фронт в рамках гражданской войны в Сирии.

Государственный департамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе против террористов "Исламского государства", а не начинать военные действия в Африне.

 

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