Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

19 января, 2018, 15:20

С 20 января в Украине начнет постепенно снижаться температура воздуха

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что завтра циклоны в Украине постепенно утихомирятся, а осадки еще задержатся в южной части, пройдут на Черкасщине, в области Днепра, Кропивницкого.

Мокрый снег дойдет до Луганщины, Харьковщины и Донетчины. На дорогах будет практически везде гололед или каша из снега и льда.

С 20 января в стране начнет снижаться температура воздуха, ближайшей ночью ожидается 2-7 градусов мороза, завтра днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла. На Юге 0+4, а в Крыму до +3+6 градусов.

"С понедельника похолодание укрепится, столбики термометров будут опускаться ниже -10 градусов. В Киеве сегодня и ближайшей ночью еще будет идти снег, завтра днем осадки ослабнут и прекратятся. В столице ночью -3-5 градусов, завтра днем 0-2 мороза", - отметила Диденко.