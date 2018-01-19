Стрельба в Одессе: кроме стрелка-сталиниста, погиб еще один гражданский. Один прохожий ранен
19 января, 2018, 18:29
В пятницу, 19 января, во время смертельной стрельбы в Одессе, которую устроил местный сторонник "русского мира" Валентин Дорошенко, погиб не только сам нападавший, но и еще один гражданский
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Также кроме трех полицейских, которых подстрелил злоумышленник, огнестрельное ранение получил случайный очевидец события.
В помещении, из которого стрелял Дорошенко, полицейские нашли вход в катакомбы, где обнаружили целый арсенал оружия.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелком оказался сталинист и поклонник "русского мира" Валентин Дорошенко
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