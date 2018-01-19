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Стоматологи-волонтеры бесплатно будут лечить освобожденных из плена украинцев

Все расходы по проведению стоматологических процедур освобожденным на Донбассе украинцам возьмут на себя стоматологи-волонтеры

Об этом заявила руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, передает Укринформ.

Ассоциация стоматологов Украины будет лечить украинцев, которых держала в заложниках оккупационная администрация России на Донбассе.

"Ассоциация стоматологов Украины - это организация, которая взяла на себя все стоматологическое обеспечение заложников. Очень важно, когда государственные органы, волонтерское сообщество и профессиональное сотрудничают", - сказала Зарецкая.

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По словам вице-президента Ассоциации стоматологов Украины Виктора Пономаренко, все освобожденные из плена нуждаются в стоматологической помощи.

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По поручению министра обороны всем военным будет проведена полная реабилитация - обычное протезирование и протезирование на имплантах. Ассоциации имплантологов согласилась бесплатно предоставить необходимые материалы.

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