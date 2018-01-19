Стоматологи-волонтеры бесплатно будут лечить освобожденных из плена украинцев
Об этом заявила руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, передает Укринформ.
Ассоциация стоматологов Украины будет лечить украинцев, которых держала в заложниках оккупационная администрация России на Донбассе.
"Ассоциация стоматологов Украины - это организация, которая взяла на себя все стоматологическое обеспечение заложников. Очень важно, когда государственные органы, волонтерское сообщество и профессиональное сотрудничают", - сказала Зарецкая.
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По словам вице-президента Ассоциации стоматологов Украины Виктора Пономаренко, все освобожденные из плена нуждаются в стоматологической помощи.
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По поручению министра обороны всем военным будет проведена полная реабилитация - обычное протезирование и протезирование на имплантах. Ассоциации имплантологов согласилась бесплатно предоставить необходимые материалы.
- 27 декабря состоялся обмен пленными между украинской стороной и оккупационной администрацией России.
- Впоследствии стало известно, что в плену российских наемников остается 108 украинцев.
- Пресс-центр штаба АТО сообщает, что сепаратистов, которые вернулись на оккупированные территории, обвиняют в работе на украинские спецслужбы.
- 18 января украинская сторона и представители российской оккупационной администрации Донбасса во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске обменялись списками для проведения следующего обмена пленными.
- С 73 освобожденных из плена российских наемников 46 украинцев все еще находятся в больнице.
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