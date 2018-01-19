Спасатели вытащили полтысячи автомобилей из снежного плена

19 января, 2018, 09:26

В течение 18 января представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вытащили из снежных заносов 505 автомобилей

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на семь часов утра небольшой снег до сих пор идет в Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. В других областях сегодня без осадков.

"Подразделениями ГСЧС 18 января проведены буксировки 505 ед. автотранспортных средств, оказана помощь 1039 гражданам", - рассказали спасатели.

Тем временем аэропорты городов Борисполь, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Запорожья и Киева работают в штатном режиме.