Спасатели назвали два участка дорог, которые из-за снегопадов лучше обходить

19 января, 2018, 12:15

Из-за снегопадов 19 января наиболее сложная обстановка остается на двух участках автодороги Киев-Одесса

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Первый участок - протяженностью до 5 км в районе с. Ладыжинка на Черкасщине. Там покров снега до полуметра.

Движение легкового транспорта осуществляется медленно, движение грузовых автомобилей временно запрещено и остановлено на обочине.

Второй участок - протяженностью до 2 км вблизи с. Большие Трояны Кировоградской области. Там движение легкового транспорта обеспечено, движение грузовых автомобилей временно запрещено.

Около 100 грузовых автомобилей остановлено на временно оборудованном месте отстоя.

По данным ГСЧС, по состоянию на 10 ч небольшой снег в Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, снег с дождем в Николаевской области. На остальной территории без осадков.

В Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях частично ограничивается движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог, движение легкового транспорта обеспечено.

Напомним, по состоянию на 19 января в результате осложнения погодных условий 737 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без электричества.

Также действуют ограничения на движение большегрузного транспорта в 7 областях Украины.