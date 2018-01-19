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Снегопады в Украине: спасатели рассказали о состоянии дорог и восстановлении электричества в городах и селах

По состоянию на 13:00 пятницы, 19 января, снегопады в Украине поутихли, наблюдается лишь небольшой снег в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Автомобильных пробок на дорогах общего пользования не зафиксировано.

С 10:00 отменены ограничения движения на автодорогах общего пользования во всех направлениях в пределах Николаевской области.

Частично ограничено движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в 6 областях - Винницкой, Кировоградской, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях. Легковой транспорт движется без помех.

Продолжаются работы по расчистке дорог на двух проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса (село Великие Трояны Кировоградской области и село Ладыжинка Черкасской области). На этих участках с 11:00 организовано контролируемое движение большегрузного транспорта небольшими группами.

Ремонтники восстанавливают электроснабжение 741 населенного пункта в 8 областях.

Наиболее сложная ситуация остается в Одесской области. С 11:00 восстановлено электроснабжение больницы, хлебозавода и водоканала м. Арциз. К работам привлечено 10 аварийных бригад - 40 человек и 10 единиц техники.

Для обеспечения электропитания роддома и больницы города Килия привлечено 2 электростанции ГСЧС. В городе Измаил возобновлена работа 18 котельных, без электроснабжения осталась только одна.

В Черкасской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает водоснабжение облцентра. Восстановить водоснабжение планируют к 18:00. Воду населению и к социальным объектам подвозят 11 единицами техники.

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