Снегопады в Украине: спасатели рассказали о состоянии дорог и восстановлении электричества в городах и селах
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Автомобильных пробок на дорогах общего пользования не зафиксировано.
С 10:00 отменены ограничения движения на автодорогах общего пользования во всех направлениях в пределах Николаевской области.
Частично ограничено движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в 6 областях - Винницкой, Кировоградской, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях. Легковой транспорт движется без помех.
Продолжаются работы по расчистке дорог на двух проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса (село Великие Трояны Кировоградской области и село Ладыжинка Черкасской области). На этих участках с 11:00 организовано контролируемое движение большегрузного транспорта небольшими группами.
Ремонтники восстанавливают электроснабжение 741 населенного пункта в 8 областях.
Наиболее сложная ситуация остается в Одесской области. С 11:00 восстановлено электроснабжение больницы, хлебозавода и водоканала м. Арциз. К работам привлечено 10 аварийных бригад - 40 человек и 10 единиц техники.
Для обеспечения электропитания роддома и больницы города Килия привлечено 2 электростанции ГСЧС. В городе Измаил возобновлена работа 18 котельных, без электроснабжения осталась только одна.
В Черкасской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает водоснабжение облцентра. Восстановить водоснабжение планируют к 18:00. Воду населению и к социальным объектам подвозят 11 единицами техники.
- Напомним, ранее сообщалось о сложной обстановке на двух участках автодороги Киев-Одесса и обесточивании 737 населенных пунктов в 10 областях.
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