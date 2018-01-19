Смертельная стрельба в Одессе: злоумышленник оказался сталинистом, который звал на дуэль мэра
Об этом сообщает одесское издание "Думская".
Дорошенко называл себя членом "партии Сталина". В 2010 году он пытался баллотироваться в мэры Одессы. Годом ранее сталинист вызвал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль, приехав в горсовет на коне с мечом в руке.
Полиция разыскивала Дорошенко за активное участие в беспорядках у здания областного главка МВД на ул. Еврейской осенью 2013 года. Мужчина принимал участие в попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.
Выяснив, что Дорошенко вернулся домой, участковый и двое оперативников пришли по его адресу, но встретили вооруженное сопротивление: злоумышленник достал пистолет и напал на правоохранителей. Участкового он ранил в грудь одного из оперативников - в ногу.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Нападающего убили ответным огнем.
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