Смертельная стрельба в Одессе: злоумышленник оказался сталинистом, который звал на дуэль мэра

19 января, 2018, 17:50

Одесский стрелок, который ранил трех копов и погиб в перестрелке, оказался известным в городе сталинистом и поклонником "русского мира" Валентином Дорошенко

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Дорошенко называл себя членом "партии Сталина". В 2010 году он пытался баллотироваться в мэры Одессы. Годом ранее сталинист вызвал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль, приехав в горсовет на коне с мечом в руке.

Полиция разыскивала Дорошенко за активное участие в беспорядках у здания областного главка МВД на ул. Еврейской осенью 2013 года. Мужчина принимал участие в попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.

Выяснив, что Дорошенко вернулся домой, участковый и двое оперативников пришли по его адресу, но встретили вооруженное сопротивление: злоумышленник достал пистолет и напал на правоохранителей. Участкового он ранил в грудь одного из оперативников - в ногу.