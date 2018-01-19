Смертельная стрельба в Одессе: в больнице скончался тяжелораненый полицейский
19 января, 2018, 20:54
В одесской больнице скончался полицейский, которого преступник ранил во время стрельбы на улице Новосельского
Об этом в Facebook написал советник начальника управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", - написал Форостяк.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелком оказался сталинист и поклонник "русского мира" Валентин Дорошенко.
- Кроме стрелка, погиб еще один гражданский, один прохожий был ранен.
- Впоследствии было обнародовано видео штурма спецназом помещения стрельца.
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