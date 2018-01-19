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Смертельная стрельба в Одессе: в больнице скончался тяжелораненый полицейский

В одесской больнице скончался полицейский, которого преступник ранил во время стрельбы на улице Новосельского

Об этом в Facebook написал советник начальника управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", - написал Форостяк.

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