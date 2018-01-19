Смертельная стрельба в Одессе: полиция показала видео штурма
19 января, 2018, 19:01
У Валентина Дорошенко, который устроил смертельную стрельбу в Одессе, было автоматическое оружие, из которого он стрелял по стражам порядка
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Кроме того, правоохранители обнаружили вход в катакомбы, где злоумышленник хранил целый арсенал оружия.
Видео штурма спецназом помещения стрелка появилось на Youtube-канале. На месте продолжаются следственные действия.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелок оказался сталинистом и поклонником "русского мира" Валентином Дорошенко.
- Кроме стрелка, погиб еще один гражданский, один прохожий был ранен.
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