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Смертельная стрельба в Одессе: полиция показала видео штурма

У Валентина Дорошенко, который устроил смертельную стрельбу в Одессе, было автоматическое оружие, из которого он стрелял по стражам порядка

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Кроме того, правоохранители обнаружили вход в катакомбы, где злоумышленник хранил целый арсенал оружия.

Видео штурма спецназом помещения стрелка появилось на Youtube-канале. На месте продолжаются следственные действия.

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