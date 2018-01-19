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Смертельная стрельба в Одессе: на месте событий задержали двух ранее судимых

После стрельбы в центре Одессы задержали двух человек, на месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное оружие

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Одесской области.

В ходе штурма в помещении, где ранее находился мужчина, который устроил стрельбу, силовики обнаружили еще двух ранее осужденных. Их доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

На месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное оружие, а в сумке погибшего стрелка обнаружено четыре осколочные гранаты.

По данному факту начато уголовное производство по статьям 115 (умышленное убийство) и 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.

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