Смертельная стрельба в Одессе: на месте событий задержали двух ранее судимых
19 января, 2018, 21:56
После стрельбы в центре Одессы задержали двух человек, на месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное оружие
Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Одесской области.
В ходе штурма в помещении, где ранее находился мужчина, который устроил стрельбу, силовики обнаружили еще двух ранее осужденных. Их доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.
На месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное оружие, а в сумке погибшего стрелка обнаружено четыре осколочные гранаты.
По данному факту начато уголовное производство по статьям 115 (умышленное убийство) и 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелком оказался сталинист и поклонник "русского мира" Валентин Дорошенко.
- Кроме стрелка, погиб еще один гражданский, один прохожий был ранен.
- Впоследствии было обнародовано видео штурма спецназом помещения стрельца.
- В одесской больнице впоследствии скончался полицейский, которого преступник ранил во время стрельбы на улице Новосельского.
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