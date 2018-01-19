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Сколько незаконных мигрантов задержали в 2017 году. Данные пограничников

В течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране

Соответствующую инфографику на своей странице в Twitter разместила Государственная пограничная служба.

В целом за 2017 год пограничники задержали 3813 незаконных мигрантов. Также сообщается, что за год в пропуске в страну отказано 5119 иностранцам, а 2854 человек задержаны пограничниками за нарушение правил пребывания в Украине.

Зафиксировано 886 случаев незаконного пересечения границы и 4 случая, связанных с вопросами незаконной миграции.

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