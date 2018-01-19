Сколько незаконных мигрантов задержали в 2017 году. Данные пограничников
19 января, 2018, 14:10
В течение 2017 года украинские пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране
Соответствующую инфографику на своей странице в Twitter разместила Государственная пограничная служба.
В целом за 2017 год пограничники задержали 3813 незаконных мигрантов. Также сообщается, что за год в пропуске в страну отказано 5119 иностранцам, а 2854 человек задержаны пограничниками за нарушение правил пребывания в Украине.
Зафиксировано 886 случаев незаконного пересечения границы и 4 случая, связанных с вопросами незаконной миграции.
- За полгода безвизом воспользовались 355 тысяч украинцев. Пограничники рассказали, что наибольшим спросом пользовались Польша и Румыния.
- С начала года россияне и граждане еще 69 стран будут въезжать в Украину с помощью системы фиксации биометрических данных иностранцев.
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