 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сколько граждан Чехии воевали на Донбассе на стороне России. Комментарий посла

На Донбассе воевали до 20 граждан Чехии

Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью "Европейской правде".

"Что касается количества чешских граждан, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, думаю, что таких может быть около 20", - сказал посол.

Он сообщил, что чешские правоохранительные органы расследуют более 10 дел против граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

По его словам, сейчас обвинение было выдвинуто только одному из тех чешских граждан, воевавших на стороне России в Донбассе.

"Дело еще не дошло до суда, поскольку есть проблемы с доказательной базой. Кроме того, чешское законодательство запрещает участвовать в боевых действиях в военных подразделениях других государств. Впрочем, если речь идет о незаконных формированиях на территории оккупированной части Донбасса, то чешские правоохранители вынуждены применять другие статьи, поскольку государственными эти формирования назвать нельзя", - сообщил посол.

Сейчас уже есть предложения по внесению изменений в законодательство и расширению толкования этой нормы и на незаконные формирования. Но пока расследование происходит по статьям о поддержке террористической деятельности или участии в подготовке террористических актов.

Напомним, ранее Перебийнис опубликовал расследование чешских СМИ об участии граждан Чехии наемниками на стороне российско-террористических войск.
В Праге полиция расследует участие местных в конфликте на Донбассе на стороне террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", подозреваемых уже десять.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать