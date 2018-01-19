Сколько граждан Чехии воевали на Донбассе на стороне России. Комментарий посла

19 января, 2018, 07:09

На Донбассе воевали до 20 граждан Чехии

Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью "Европейской правде".

"Что касается количества чешских граждан, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, думаю, что таких может быть около 20", - сказал посол.

Он сообщил, что чешские правоохранительные органы расследуют более 10 дел против граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

По его словам, сейчас обвинение было выдвинуто только одному из тех чешских граждан, воевавших на стороне России в Донбассе.

"Дело еще не дошло до суда, поскольку есть проблемы с доказательной базой. Кроме того, чешское законодательство запрещает участвовать в боевых действиях в военных подразделениях других государств. Впрочем, если речь идет о незаконных формированиях на территории оккупированной части Донбасса, то чешские правоохранители вынуждены применять другие статьи, поскольку государственными эти формирования назвать нельзя", - сообщил посол.

Сейчас уже есть предложения по внесению изменений в законодательство и расширению толкования этой нормы и на незаконные формирования. Но пока расследование происходит по статьям о поддержке террористической деятельности или участии в подготовке террористических актов.

Напомним, ранее Перебийнис опубликовал расследование чешских СМИ об участии граждан Чехии наемниками на стороне российско-террористических войск.

В Праге полиция расследует участие местных в конфликте на Донбассе на стороне террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", подозреваемых уже десять.