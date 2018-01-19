Российский корабль с деталями ракет С-400 попал в шторм, часть груза повреждена
19 января, 2018, 23:12
Российский корабль с деталями для зенитных ракетных систем "Триумф" С-400, которые он вез по контракту для Китая, попал в шторм в районе пролива Ла-Манш и вернулся домой
Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Часть имущества была повреждена. Сумма ущерба пока не озвучивается, проводится оценка страхового случая.
Корабль отправился с ценным грузом в КНР из российского порта в Ленинградской области. После этого события неназванный корабль вернулся домой.
"После окончания работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено инозаказчикам. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позже", - пообещали в российском ведомстве.
По данным СМИ, Китай закупил у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Триумф ориентировочно за $2 млрд.
- 19 января Пентагон обнародовал новую Национальную оборонную стратегию США, в которой назвал Россию, Китай, КНДР и Иран нарушителями мирового спокойствия и угрозой для американской безопасности.
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