"Во что я была одета": В Брюсселе открыли выставку, посвященную жертвам сексуального насилия

19 января, 2018, 18:18

Новая выставка в Брюсселе рассказывает истории жертв сексуального насилия из-за их одежды

Об этом сообщает Reuters.

Часто сексуальное насилие объясняют внешним видом жертв. Это один из первых вопросов, которые ставят правоохранители, судьи, друзья и члены семьи. Чтобы опровергнуть подобное аргументирование в Брюсселе открыли выставку "Во что я была одета".

Бельгийская выставка взяла за пример проект студентов университета Канзаса, которые в 40 комплектах одежды рассказали о собственном опыте сексуального насилия.

У одежды каждая жертва оставляет комментарий в 2-3 предложения: о ситуации, при которой это произошло, что она чувствовала и как это пережила.

Среди экспонатов выставки присутствуют пижама, купальник, школьная детская и полицейская форма. Особое внимание привлекает стена с 3 комплектами одежды, владелицу которых трижды насиловали.