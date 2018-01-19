 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Во что я была одета": В Брюсселе открыли выставку, посвященную жертвам сексуального насилия

Новая выставка в Брюсселе рассказывает истории жертв сексуального насилия из-за их одежды

Об этом сообщает Reuters.

Часто сексуальное насилие объясняют внешним видом жертв. Это один из первых вопросов, которые ставят правоохранители, судьи, друзья и члены семьи. Чтобы опровергнуть подобное аргументирование в Брюсселе открыли выставку "Во что я была одета".

Бельгийская выставка взяла за пример проект студентов университета Канзаса, которые в 40 комплектах одежды рассказали о собственном опыте сексуального насилия.

У одежды каждая жертва оставляет комментарий в 2-3 предложения: о ситуации, при которой это произошло, что она чувствовала и как это пережила.

Среди экспонатов выставки присутствуют пижама, купальник, школьная детская и полицейская форма. Особое внимание привлекает стена с 3 комплектами одежды, владелицу которых трижды насиловали.

null

 

null

nullnull

  • Авторы брюссельской выставки надеются, что подобные проекты откроются по всей Европе, чтобы привлечь внимание к проблемам жертв насилия.
  • В 2017 году "нарушители тишины", то есть те, кто делился опытом сексуального насилия, стали "Человеком года" по версии журнала Time

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

больше новостей

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать