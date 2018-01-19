"Во что я была одета": В Брюсселе открыли выставку, посвященную жертвам сексуального насилия
Об этом сообщает Reuters.
Часто сексуальное насилие объясняют внешним видом жертв. Это один из первых вопросов, которые ставят правоохранители, судьи, друзья и члены семьи. Чтобы опровергнуть подобное аргументирование в Брюсселе открыли выставку "Во что я была одета".
Бельгийская выставка взяла за пример проект студентов университета Канзаса, которые в 40 комплектах одежды рассказали о собственном опыте сексуального насилия.
У одежды каждая жертва оставляет комментарий в 2-3 предложения: о ситуации, при которой это произошло, что она чувствовала и как это пережила.
Среди экспонатов выставки присутствуют пижама, купальник, школьная детская и полицейская форма. Особое внимание привлекает стена с 3 комплектами одежды, владелицу которых трижды насиловали.
- Авторы брюссельской выставки надеются, что подобные проекты откроются по всей Европе, чтобы привлечь внимание к проблемам жертв насилия.
- В 2017 году "нарушители тишины", то есть те, кто делился опытом сексуального насилия, стали "Человеком года" по версии журнала Time
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