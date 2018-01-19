"Власть" Крыма заявила, что в гимназии один ученик выстрелил в другого
19 января, 2018, 12:25
В Симферополе ученик гимназии выстрелил в другого школьника из пневматического пистолета
Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу оккупационного министерства образования.
Отмечается, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета и попал в ногу. Ребенку сразу оказали медицинскую помощь. Жизни ничего не угрожает.
"Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь - вытащили застрявшую под кожей пульку и обработали рану. На данный момент угрозы жизни ребенка нет, его уже отправили домой", - уточнили оккупанты.
Оккупационная власть объявила о проверке инцидента.
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