"Реал" на последней минуте вырвал победу в Кубке Испании
19 января, 2018, 10:53
В четвертьфинале Кубка Испании мадридский "Реал" дожал в гостях "Леганес" на последней минуте матча
На 90-й минуте первой игры 1/4 финала победу "Реалу" принес Марко Асенсио. Команда Зинедина Зидана провела встречу резервным составом. Криштиану Роналду и Гарет Бэйл даже не попали в заявку.
Повторный матч между "Реалом" и "Леганесом" состоится 24 января в Мадриде.
- В других первых играх 1/4 финала "Эспаньол" выиграл у "Барселоны" - 1:0, "Атлетико" уступил "Севилье" - 1:2, а "Валенсия" победила "Алавес" - 2:1.
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