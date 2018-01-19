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"Если это Астана? Да посмотрите, где она", - Климкин об идее сменить место переговоров относительно Донбасса

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата

Такое заявление министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень простая - сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию ", - сказал Климкин.

По его словам, Минск для переговоров контактной группы был избран благодаря "относительной нейтральности Беларуси" и неплохой логистике.

"Если это Астана? Да посмотрите, где она? Минск или другое место - совершенно не важно", - подчеркнул министр.

  • Напомним, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.
  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения.
  • Как написала представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ольга Айвазовская, место проведения переговоров по Донбассу должно соответствовать трем базовым критериям. Это, в частности, политическая нейтральность принимающей стороны, логистическое удобство и гарантии безопасности.
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