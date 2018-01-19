"Если это Астана? Да посмотрите, где она", - Климкин об идее сменить место переговоров относительно Донбасса

19 января, 2018, 23:50

Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата

Такое заявление министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень простая - сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию ", - сказал Климкин.

По его словам, Минск для переговоров контактной группы был избран благодаря "относительной нейтральности Беларуси" и неплохой логистике.

"Если это Астана? Да посмотрите, где она? Минск или другое место - совершенно не важно", - подчеркнул министр.