"Если это Астана? Да посмотрите, где она", - Климкин об идее сменить место переговоров относительно Донбасса
19 января, 2018, 23:50
Место проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не имеет значения для достижения результата
Такое заявление министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Успокойтесь, место формата не имеет особого значения. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень простая - сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию ", - сказал Климкин.
По его словам, Минск для переговоров контактной группы был избран благодаря "относительной нейтральности Беларуси" и неплохой логистике.
"Если это Астана? Да посмотрите, где она? Минск или другое место - совершенно не важно", - подчеркнул министр.
- Напомним, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.
- Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения.
- Как написала представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ольга Айвазовская, место проведения переговоров по Донбассу должно соответствовать трем базовым критериям. Это, в частности, политическая нейтральность принимающей стороны, логистическое удобство и гарантии безопасности.
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