Проект Nimb выпустил приложение с кнопкой тревоги, которое может спасти жизнь

19 января, 2018, 11:30

Проект Nimb объявил о публикации нового приложения личной безопасности Nimb App, которое известит вас о том, что пользователь находится в опасности

Приложение появилось на iOS и Android.

Nimb App – международное приложение с тревожной кнопкой. Оно работает таким образом: Nimb App отправляет координаты человека, который находится в опасности, предварительно выбранным контактам или тем, кто находится вокруг. Система работает во всем мире – там, где есть мобильная связь.

Приложение бесплатное, но есть и платные сервисы. Например, пользователи в США могут посылать сигнал тревоги в службу 911 через мониторинговые станции, которые работают 24/7.

Также это приложение может быть синхронизировано с высокотехнологиччным кольцом со встроенной тревожной кнопкой, деньги на которое собрали на Kickstarter два года назад.