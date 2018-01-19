Проект Nimb выпустил приложение с кнопкой тревоги, которое может спасти жизнь
19 января, 2018, 11:30
Проект Nimb объявил о публикации нового приложения личной безопасности Nimb App, которое известит вас о том, что пользователь находится в опасности
Приложение появилось на iOS и Android.
Nimb App – международное приложение с тревожной кнопкой. Оно работает таким образом: Nimb App отправляет координаты человека, который находится в опасности, предварительно выбранным контактам или тем, кто находится вокруг. Система работает во всем мире – там, где есть мобильная связь.
Приложение бесплатное, но есть и платные сервисы. Например, пользователи в США могут посылать сигнал тревоги в службу 911 через мониторинговые станции, которые работают 24/7.
Также это приложение может быть синхронизировано с высокотехнологиччным кольцом со встроенной тревожной кнопкой, деньги на которое собрали на Kickstarter два года назад.
- Ранее украинские разработчики создали мобильное приложение The Movie Expert, которое работает по принципу Tinder и помогает выбрать киноленту для просмотра.
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