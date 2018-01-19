Правительство развеяло мифы о субсидии: депозиты, дорогостоящая покупка и изменения в составе семьи

19 января, 2018, 18:52

Правительство не может остановить выплату субсидий, если семья сделала покупку на 50 тысяч гривен

Соответствующая информация обнародована пресс-службой правительства.

Субсидии не прекратят предоставлять, если семья совершила покупку, которая превышает 50 тыс. грн. в период получения субсидии. Но в таком случае семья в течение месяца обязана уведомить управление социальной защиты населения. Факт такой покупки влияет на право на назначение помощи на следующий срок.

Кроме того, субсидианты обязаны лично сообщать в органы социальной защиты населения, предоставляя подтверждающие документы о следующих изменениях:

состав зарегистрированных в жилье: кто-то выписался или прописался

социальный статус членов семьи: кто-то уволился или устроился на работу, стал пенсионером

об осуществлении одноразовой покупки, которая превышает 50 тысяч гривен

набор коммунальных услуг: отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот.

Если лицо не сообщило управлению соцзащиты об изменениях в составе семьи, государство не сможет требовать возврата субсидии.

Субсидия – это безвозвратная государственная помощь в оплате коммунальных услуг. Но если количество прописанных в квартире лиц уменьшилось или увеличилось – об этом необходимо известить специалистов, которые ведут субсидийное дело. И субсидию пересчитают.

В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов человека, который прописался, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена. Согласно формулы расчета субсидии, размер пособия зависит от совокупного дохода семьи: чем большее количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги и наоборот.



Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должен засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Если семья использовала ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей. Скажем, в январе обязательный платеж составляет 1000 гривен за социальной нормой 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, например, в феврале.

Кроме того, сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется, исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от предоставителей услуг и не изменяется в течение периода получения субсидии.

В случае нарушения таких прав украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.

Субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.

Для назначения субсидии совокупный доход исчисляется исходя из доходов, без учета налога с доходов физических лиц, сведения о которых предоставляются структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения ГФС, Пенсионным фондом Украины, фондами социального страхования, а также размеров государственной социальной помощи, что выплачивается структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, КРОМЕ:

части помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,

части помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,

единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня",

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,

помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Тем временем в совокупный доход также НЕ учитываются: