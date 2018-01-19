 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство развеяло мифы о субсидии: депозиты, дорогостоящая покупка и изменения в составе семьи

Правительство не может остановить выплату субсидий, если семья сделала покупку на 50 тысяч гривен

Соответствующая информация обнародована пресс-службой правительства.

Субсидии не прекратят предоставлять, если семья совершила покупку, которая превышает 50 тыс. грн. в период получения субсидии. Но в таком случае семья в течение месяца обязана уведомить управление социальной защиты населения. Факт такой покупки влияет на право на назначение помощи на следующий срок.

Кроме того, субсидианты обязаны лично сообщать в органы социальной защиты населения, предоставляя подтверждающие документы о следующих изменениях:

  • состав зарегистрированных в жилье: кто-то выписался или прописался
  • социальный статус членов семьи: кто-то уволился или устроился на работу, стал пенсионером
  • об осуществлении одноразовой покупки, которая превышает 50 тысяч гривен
  • набор коммунальных услуг: отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное или наоборот.

Если лицо не сообщило управлению соцзащиты об изменениях в составе семьи, государство не сможет требовать возврата субсидии.

Субсидия – это безвозвратная государственная помощь в оплате коммунальных услуг. Но если количество прописанных в квартире лиц уменьшилось или увеличилось – об этом необходимо известить специалистов, которые ведут субсидийное дело. И субсидию пересчитают.
В случае увеличения количества зарегистрированных лиц, в зависимости от социального статуса и доходов человека, который прописался, субсидия на семью может быть увеличена или уменьшена. Согласно формулы расчета субсидии, размер пособия зависит от совокупного дохода семьи: чем большее количество членов семьи и ее совокупный доход, тем меньше компенсация государства за коммунальные услуги и наоборот.


Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должен засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Если семья использовала ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей. Скажем, в январе обязательный платеж составляет 1000 гривен за социальной нормой 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, например, в феврале.

Кроме того, сумма сэкономленной субсидии не влияет на расчет размера обязательной платы за коммунальные услуги. Он определяется, исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от предоставителей услуг и не изменяется в течение периода получения субсидии.

В случае нарушения таких прав украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.

Субсидия назначается без учета наличия депозитов и доходов от их размещения в банке, без каких-либо ограничений относительно наличия имущества.

Для назначения субсидии совокупный доход исчисляется исходя из доходов, без учета налога с доходов физических лиц, сведения о которых предоставляются структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения ГФС, Пенсионным фондом Украины, фондами социального страхования, а также размеров государственной социальной помощи, что выплачивается структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, КРОМЕ:

  • части помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,
  • части помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно,
  • единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня",
  • государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
  • помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
  • ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Тем временем в совокупный доход также НЕ учитываются:

  • уплаченные лицом алименты,
  • доходы от размещения депозитов,
  • оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, которые привлекаются к работе в комиссии, в том числе в день голосования, дни установления итогов голосования и результатов выборов,
  • помощь общественных и благотворительных организаций,
  • помощь на погребение,
  • одноразовая помощь, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности,
  • стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации,
  • суммы, которые выплачиваются в порядке возмещения вреда, причиненного работнику за повреждение его здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

больше новостей

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать