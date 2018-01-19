Появился трейлер к популярной экшн-саге "Tomb Raider: Лара Крофт"

19 января, 2018, 15:10

Лару Крофт в продолжении фильма Tomb Raider сыграет актриса Алисия Викандер

Трейлер фильма выложили Warner Bros UK на YouTube-канале.

Алисия в образе героини компьютерной игры Tomb Raider борется с ворами и выполняет экстремальные трюки: например, актриса смело прыгает в море во время шторма.

Новая лента с элементами фэнтези "Tomb Raider: Лара Крофт" – это адаптация последних двух частей игр о приключениях Лары Крофт. Они вышли в 2013 и 2015 годах.

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По сюжету, Крофт - очень независимая дочь пропавшего эксцентричного искателя приключений. У 21-летней героини нет настоящей цели в жизни, она отказывается управлять глобальной семейной империей. В конце концов она решает разгадать тайну гибели отца.

Увидеть фильм в Украине можно будет 15 марта.