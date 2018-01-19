Польский суд оштрафовал трех человек, которые вытерли обувь об украинский флаг
Об этом сообщает "Польское радио".
Они должны вернуть владельцу сумму эквивалентную стоимости флага и заплатить штраф.
В сентябре прошлого года видеокамера муниципальной стражи зафиксировала, как трое молодых людей снимали со здания украинский флаг. Его повесила над входом в Судетскую промышленно-торговую палату агентство по трудоустройству Smart Work, которое имеет офис в том доме.
На фотографиях было видно, как молодая женщина вылезает на плечи мужчине и снимает флаг. Затем они идут с ним на улицу Францишканску, где два человека топчут и вытирают о флаг свою обувь.
Муниципальная стража задержала компанию на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что было осуществлено публичное надругательство, уничтожен и поврежден флаг, а задержанные подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши.
Однако полиция в Свидницы предъявила задержанным обвинения в краже и уничтожении имущества.
"Над флагом не было совершено надругательство. Его было вывешено приватно, а не правительством или органом власти", - сказала сержант Магдалена Зомбек, секретарь Уездной комендатуры полиции в Свидницы.
За уничтожение украинского флага нарушители должны заплатить фирме 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа.
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