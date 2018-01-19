 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Польский суд оштрафовал трех человек, которые вытерли обувь об украинский флаг

Суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидница Нижнесилезского воеводства в Польше сняли украинский флаг, растоптали и вытерли об него свою обувь

Об этом сообщает "Польское радио".

Они должны вернуть владельцу сумму эквивалентную стоимости флага и заплатить штраф.

В сентябре прошлого года видеокамера муниципальной стражи зафиксировала, как трое молодых людей снимали со здания украинский флаг. Его повесила над входом в Судетскую промышленно-торговую палату агентство по трудоустройству Smart Work, которое имеет офис в том доме.

На фотографиях было видно, как молодая женщина вылезает на плечи мужчине и снимает флаг. Затем они идут с ним на улицу Францишканску, где два человека топчут и вытирают о флаг свою обувь.

Муниципальная стража задержала компанию на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что было осуществлено публичное надругательство, уничтожен и поврежден флаг, а задержанные подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши.

Однако полиция в Свидницы предъявила задержанным обвинения в краже и уничтожении имущества.

"Над флагом не было совершено надругательство. Его было вывешено приватно, а не правительством или органом власти", - сказала сержант Магдалена Зомбек, секретарь Уездной комендатуры полиции в Свидницы.

За уничтожение украинского флага нарушители должны заплатить фирме 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

больше новостей

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать