Польский суд оштрафовал трех человек, которые вытерли обувь об украинский флаг

19 января, 2018, 18:45

Суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидница Нижнесилезского воеводства в Польше сняли украинский флаг, растоптали и вытерли об него свою обувь

Об этом сообщает "Польское радио".

Они должны вернуть владельцу сумму эквивалентную стоимости флага и заплатить штраф.

В сентябре прошлого года видеокамера муниципальной стражи зафиксировала, как трое молодых людей снимали со здания украинский флаг. Его повесила над входом в Судетскую промышленно-торговую палату агентство по трудоустройству Smart Work, которое имеет офис в том доме.

На фотографиях было видно, как молодая женщина вылезает на плечи мужчине и снимает флаг. Затем они идут с ним на улицу Францишканску, где два человека топчут и вытирают о флаг свою обувь.

Муниципальная стража задержала компанию на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что было осуществлено публичное надругательство, уничтожен и поврежден флаг, а задержанные подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши.

Однако полиция в Свидницы предъявила задержанным обвинения в краже и уничтожении имущества.

"Над флагом не было совершено надругательство. Его было вывешено приватно, а не правительством или органом власти", - сказала сержант Магдалена Зомбек, секретарь Уездной комендатуры полиции в Свидницы.

За уничтожение украинского флага нарушители должны заплатить фирме 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа.