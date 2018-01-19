Пентагон включил Россию в первую пятерку угроз американской безопасности

19 января, 2018, 22:52

Пентагон назвал Россию, Китай, КНДР и Иран нарушителями мирового спокойствия и угрозой для американской безопасности

19 января Пентагон обнародовал новую Национальную оборонную стратегию США. Она базируется на стратегии нацбезопасности страны, которую ранее подписал президент США Дональд Трамп.

"Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США", - сказано в стратегии.

Так, Пентагон назвал Россию, Китай, КНДР и Иран нарушителями мирового спокойствия и угрозой для американской безопасности, пятой угрозой было названо продолжение активности террористических группировок.

Для противодействия угрозам Минобороны США планирует сосредоточиться на трех основных направлениях: повышении боеготовности армии, укреплении действующих альянсов и реформе самого ведомства - для повышения скорости работы аппарата.

Также в США собираются модернизировать стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Среди основных направлений для укрепления партнерства в тексте документа называется Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и НАТО.

В США обнародовали только части с новой Национальной оборонной стратегии страны, полный текст документа засекречен. Последний раз такая стратегия публиковалась 10 лет назад, до этого выходили Национальные военные стратегии.