Пентагон включил Россию в первую пятерку угроз американской безопасности
19 января Пентагон обнародовал новую Национальную оборонную стратегию США. Она базируется на стратегии нацбезопасности страны, которую ранее подписал президент США Дональд Трамп.
"Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США", - сказано в стратегии.
Так, Пентагон назвал Россию, Китай, КНДР и Иран нарушителями мирового спокойствия и угрозой для американской безопасности, пятой угрозой было названо продолжение активности террористических группировок.
Для противодействия угрозам Минобороны США планирует сосредоточиться на трех основных направлениях: повышении боеготовности армии, укреплении действующих альянсов и реформе самого ведомства - для повышения скорости работы аппарата.
Также в США собираются модернизировать стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Среди основных направлений для укрепления партнерства в тексте документа называется Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и НАТО.
В США обнародовали только части с новой Национальной оборонной стратегии страны, полный текст документа засекречен. Последний раз такая стратегия публиковалась 10 лет назад, до этого выходили Национальные военные стратегии.
- Как известно, ранее Трамп признал РФ угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.
- Новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе – ядерных вооружений малой мощности.
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