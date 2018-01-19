Пенсии военных вырастут не менее чем на 77%, - Рева
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
"После начала пенсионной реформы в 2017 году средняя пенсия по стране выросла до 2448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2 600 гривен, то есть они практически сравнялись. Это негативная и неправильная ситуация, ведь военные должны иметь большую пенсию", - говорится в сообщении, которое цитирует Реву.
Поэтому после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по расчетам Минсоцполитики, пенсии военных должны вырасти не менее чем на 77%.
По словам министра, реформа будет предусматривать механизм, который позволит дифференцировать в сторону роста размер пенсий военных, которые принимали участие в боевых действиях, по сравнению с теми, которые находились в тылу.
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- Как уже сообщалось, закон о пенсионной реформе в Украине вступил в силу 11 октября 2017 года.
- Пенсионная реформа предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября месяца и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
- Согласно информации Пенсионного фонда, предельный размер пенсий в Украине вырос до 13,8 тысяч грн с 1 января 2018 года.
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