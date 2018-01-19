 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Парубий не сможет подписать закон о реинтеграции из-за проекта постановления от "Оппоблока"

Народные депутаты от фракции "Оппозиционный блок" предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса

Соответствующий проект постановления №7163-П зарегистрирован в парламенте 19 января, сообщает пресс-служба парламента.

Инициаторами проекта постановления выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Таким образом председатель Верховной Рады Андрей Парубий не может подписать данный закон, пока народные депутаты не рассмотрят это постановление.

Отметим, что глава ВР 19 января закрыл 7-ю сессию парламента и распустил народных депутатов на 2 недели каникул.

Читайте также: Агрессия РФ, оккупированные территории и защита суверенитета. О чем новый закон

  • 18 января Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
  • Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что в закон не вернулись правки о Минских договоренностях из-за их "переменного характера".
  • В России уже ответили на законопроект, заявив, что он "похоронит" Минские договоренности.
  • Европейский Союз предусматривает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса будет регулировать военную деятельность Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2018 пятница

больше новостей

19 января, 2018 пятница

18 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать