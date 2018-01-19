Парубий не сможет подписать закон о реинтеграции из-за проекта постановления от "Оппоблока"

19 января, 2018, 16:40

Народные депутаты от фракции "Оппозиционный блок" предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса

Соответствующий проект постановления №7163-П зарегистрирован в парламенте 19 января, сообщает пресс-служба парламента.

Инициаторами проекта постановления выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Таким образом председатель Верховной Рады Андрей Парубий не может подписать данный закон, пока народные депутаты не рассмотрят это постановление.

Отметим, что глава ВР 19 января закрыл 7-ю сессию парламента и распустил народных депутатов на 2 недели каникул.

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