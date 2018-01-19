Парубий не сможет подписать закон о реинтеграции из-за проекта постановления от "Оппоблока"
19 января, 2018, 16:40
Народные депутаты от фракции "Оппозиционный блок" предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса
Соответствующий проект постановления №7163-П зарегистрирован в парламенте 19 января, сообщает пресс-служба парламента.
Инициаторами проекта постановления выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.
Таким образом председатель Верховной Рады Андрей Парубий не может подписать данный закон, пока народные депутаты не рассмотрят это постановление.
Отметим, что глава ВР 19 января закрыл 7-ю сессию парламента и распустил народных депутатов на 2 недели каникул.
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- 18 января Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
- Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что в закон не вернулись правки о Минских договоренностях из-за их "переменного характера".
- В России уже ответили на законопроект, заявив, что он "похоронит" Минские договоренности.
- Европейский Союз предусматривает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса будет регулировать военную деятельность Украины.
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