От кори умер еще один невакцинированный ребенок. Это восьмая смерть за время вспышки
19 января, 2018, 11:29
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что 18 января в Украине от кори умер еще один ребенок
Об этом она сказала в парламенте во время часа вопросов к правительству, сообщает Еспресо.TV.
По ее словам, это восьмой случай смерти с момента вспышки кори.
"Вчера стало известно о еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори", - подчеркнула Супрун.
По ее словам, среди вакцинированного населения нет ни одного смертельного случая.
В 2017 году было зарегистрировано 4782 случая кори, а в 2018 году - 1285.
Также в прошлом году было зафиксировано 5 смертей от кори. В 2018 году - три смерти.
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- Отметим, прошлая вспышка кори в Украине была в 2012 году. Тогда в стране насчитали 12746 больных.
- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
- В Минздраве заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
- Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори.
- Супрун также заявила, что Минздрав хочет внести изменения в законодательство, которые усилят ответственность за отказ от вакцинации.
- В Минздраве считают, что вспышки кори в Украине могут завершиться через месяц, если люди будут вакцинироваться.
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