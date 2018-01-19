Новый тренд в Китае - молодые и неженатые нюхают своих котов. Почему
Об этом пишет Xinhua.
Сотрудник финансовой компании на имя Ду Фан сообщил изданию, что тратит на своего кота 20% зарплаты.
"Мой кот каждый день ест лосося и витамины. Пакет кошачьего корма из Канады обходится в 760 юаней, а вместо наполнителя у него в лотке сыр тофу", - рассказал Фан.
30-летний сотрудник кинокомпании Чжоу Шуайба рассказал, что он и его жена пока не думают о продолжении потомства, поэтому всю любовь получает их хвостатый питомец, на которого в семье тратят много времени.
Шуайба говорит, что очень любит нюхать свою кошку и делает это несколько раз в день.
Также он признается, что постоянно смотрит в интернете фото и видео кошек, и добавляет, что готов купить любой аксессуар, связанный с котами.
Увлечение котами и кошками журналисты связывают с увеличением в Китае количества одиноких молодых людей, финансово обеспеченных, которые не стремятся заводить семью. Их называют "молодежью с пустым гнездом".
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать