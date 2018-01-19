Норвегия запустит электросамолеты на пассажирских авиарейсах

19 января, 2018, 14:59

Норвегия планирует до 2040 года ввести электрические самолеты на всех внутренних авиарейсах, а также рейсах к столицам других скандинавских государств

Об этом заявили в государственной компании Avinor, передает Electrec.

Исполнительный директор Avinor Даг Фальк-Петерсен считает, что электрические самолеты достаточно мощные, чтобы заменить обычные самолеты на всех региональных маршрутах.

"Мы считаем, что все полеты, которые длятся до 1,5 часа, могут осуществляться полностью электрическими самолетами", - сказал Даг Фальк-Петерсен.

Сейчас Avinor работает над тендером относительно небольшого электрического самолета на 19 мест для проверки на коммерческих маршрутах до 2025 года.

Пока что электрические самолеты существуют только в виде одно - или двухместных моделей. Один из них, самолет E-Fan концерна Airbus, недавно успешно перелетел через Ла-Манш.

Avinor - государственная компания, которая эксплуатирует большинство гражданских аэропортов в Норвегии.