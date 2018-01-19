Норвегия запустит электросамолеты на пассажирских авиарейсах
Об этом заявили в государственной компании Avinor, передает Electrec.
Исполнительный директор Avinor Даг Фальк-Петерсен считает, что электрические самолеты достаточно мощные, чтобы заменить обычные самолеты на всех региональных маршрутах.
"Мы считаем, что все полеты, которые длятся до 1,5 часа, могут осуществляться полностью электрическими самолетами", - сказал Даг Фальк-Петерсен.
Сейчас Avinor работает над тендером относительно небольшого электрического самолета на 19 мест для проверки на коммерческих маршрутах до 2025 года.
Пока что электрические самолеты существуют только в виде одно - или двухместных моделей. Один из них, самолет E-Fan концерна Airbus, недавно успешно перелетел через Ла-Манш.
Avinor - государственная компания, которая эксплуатирует большинство гражданских аэропортов в Норвегии.
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