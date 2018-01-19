НБУ планирует изменить механизм расчета курса валют

19 января, 2018, 20:32

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривны к доллару США

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В Нацбанке также отметили, что сейчас официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским операциям за день по данным Валкла.

Отметим, что Валкли – собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки сегодня осуществляют подтверждение всех своих сделок по покупке-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке.

В НБУ считают необходимым перейти к его расчету на основе информации из торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

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Директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко считает, что таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе Валкли.

Также НБУ планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок.

"Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на покупку-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок с лучшими курсовыми параметрами", - рассказали в НБУ.