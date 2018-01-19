НБУ планирует изменить механизм расчета курса валют
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В Нацбанке также отметили, что сейчас официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским операциям за день по данным Валкла.
Отметим, что Валкли – собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки сегодня осуществляют подтверждение всех своих сделок по покупке-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке.
В НБУ считают необходимым перейти к его расчету на основе информации из торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.
Читайте также. В Нацбанке объяснили ускорение инфляции. Инфографика
Директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко считает, что таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе Валкли.
Также НБУ планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок.
"Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на покупку-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок с лучшими курсовыми параметрами", - рассказали в НБУ.
- Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
- В НБУ заявили, что падение курса гривны обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.
- В пятницу, 10 января, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 28,78 грн/долл., 35,21 грн/евро и 5,07 грн за 10 российских рублей.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать