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Насиров подал в ГПУ заявление о совершении преступления Данилюком

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров считает незаконной инициативу министра финансов Александра Данилюка относительно его увольнения

Насиров подал на Данилюка заявление о совершении преступления, сообщает "Экономическая правда".

"Это нарушение закона. Так же, как он нарушил законодательство, когда подал заявление об отстранении меня от выполнения обязанностей главы ГФС", - сказал Насиров журналистам в перерыве заседания Шевченковского райсуда Киева по его делу.

Насиров отметил, что подал на Данилюка заявление о совершении преступления в Генеральную прокуратуру Украины.

Отвечая на заявление Данилюка о том, что Великобритания подтвердила наличие в Насирова британского паспорта, он сказал: "Пусть они его покажут. Нет никакого паспорта. Вы его видели? Это письмо (от британской стороны - ред.) никто не видел".

  • Британская сторона подтвердила, что в Насирова есть британский паспорт.
  • 17 января министр финансов Александр Данилюк поднял вопрос об увольнении Насирова из-за двойного гражданства. Премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что ждет от Минфина официальное представление, после чего Насиров будет уволен.
  • 18 января Министерство финансов направило правительству представление об увольнении Насирова. Как указывается в представлении, основанием для этого стала информация, полученная от посольства Великобритании в Украине о наличии в Насирова гражданства Великобритании.
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