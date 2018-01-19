Насиров подал в ГПУ заявление о совершении преступления Данилюком

19 января, 2018, 17:10

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров считает незаконной инициативу министра финансов Александра Данилюка относительно его увольнения

Насиров подал на Данилюка заявление о совершении преступления, сообщает "Экономическая правда".

"Это нарушение закона. Так же, как он нарушил законодательство, когда подал заявление об отстранении меня от выполнения обязанностей главы ГФС", - сказал Насиров журналистам в перерыве заседания Шевченковского райсуда Киева по его делу.

Насиров отметил, что подал на Данилюка заявление о совершении преступления в Генеральную прокуратуру Украины.

Отвечая на заявление Данилюка о том, что Великобритания подтвердила наличие в Насирова британского паспорта, он сказал: "Пусть они его покажут. Нет никакого паспорта. Вы его видели? Это письмо (от британской стороны - ред.) никто не видел".