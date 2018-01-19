Насиров отреагировал на попытки Данилюка уволить его из ГФС
19 января, 2018, 12:10
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров прокомментировал требования министра финансов Александра Данилюка о его увольнении с должности
Об этом Насиров рассказал журалистам, сообщает Еспресо.TV.
Он назвал действия главы Министерства финансов "детским садом", и отметил, что Данилюк на критику по поводу его бездействия и провала реформ отвечает "какими-то персональными закидонами".
"Если я буду комментировать провал работы Министерства финансов, то я буду продолжать делать это объективно, без персональных обращений к министру финансов", - подчеркнул Насиров.
Отметим, 18 января Министерство финансов направило правительству представление об увольнении Насирова. Как сообщается в представлении, основанием для этого стала информация, полученная от посольства Великобритании в Украине о наличии у Насирова гражданства Британии.
- Британская сторона подтвердила, что у Насирова есть британский паспорт.
- 17 января министр финансов Александр Данилюк поднял вопрос об увольнении Насирова из-за двойного гражданства. Премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что ждет от Минфина официальное представление, после чего Насиров будет уволен.
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