Насиров отреагировал на попытки Данилюка уволить его из ГФС

19 января, 2018, 12:10

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров прокомментировал требования министра финансов Александра Данилюка о его увольнении с должности

Об этом Насиров рассказал журалистам, сообщает Еспресо.TV.

Он назвал действия главы Министерства финансов "детским садом", и отметил, что Данилюк на критику по поводу его бездействия и провала реформ отвечает "какими-то персональными закидонами".

"Если я буду комментировать провал работы Министерства финансов, то я буду продолжать делать это объективно, без персональных обращений к министру финансов", - подчеркнул Насиров.

Отметим, 18 января Министерство финансов направило правительству представление об увольнении Насирова. Как сообщается в представлении, основанием для этого стала информация, полученная от посольства Великобритании в Украине о наличии у Насирова гражданства Британии.