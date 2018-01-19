НАПК пригласило на допрос главу Госкино из-за премии его двоюродной сестры
19 января, 2018, 17:05
НАПК вызвало на допрос главу Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко из-за возможного конфликта интересов
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
НАПК подозревает, что Ильенко в течение 2016-2017 годов нарушил закон "О предотвращении и урегулировании конфликта интересов" .
Сообщается, что глава Госагентства Украины по вопросам кино в тот период выдавал поощрительные выплаты начальнику отдела государственного регулирования киновидеопроката, которая является двоюродной сестрой Ильенко.
Глава Госкино приглашен в Национальное агентство 25 января 2018 года.
- Недавно главу НАБУ оштрафовали на сумму 1,7 тысяч гривен за несвоевременное представление документов Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.
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