НАПК пригласило на допрос главу Госкино из-за премии его двоюродной сестры

19 января, 2018, 17:05

НАПК вызвало на допрос главу Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко из-за возможного конфликта интересов

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

НАПК подозревает, что Ильенко в течение 2016-2017 годов нарушил закон "О предотвращении и урегулировании конфликта интересов" .

Сообщается, что глава Госагентства Украины по вопросам кино в тот период выдавал поощрительные выплаты начальнику отдела государственного регулирования киновидеопроката, которая является двоюродной сестрой Ильенко.

Глава Госкино приглашен в Национальное агентство 25 января 2018 года.