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Национальный отбор на "Евровидение-2018". Порядок выступлений певцов

Между участниками, которые будут бороться за право выступать на "Евровидении" в Португалии, провели жеребьевку

Порядок выступлений опубликовали на сайте СТБ. http://eurovision.stb.ua/ua/2018/01/19/evrovidenie-2018-rezultaty-zherebevki-natsionalnogo-otbora/

В первом полуфинале Национального отбора, который состоится 10 февраля, первыми выступят Constantine, Сергей Бабкин и ЛАУД. За ними свои песни представят KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM и VILNA. Закрывать первый полуфинал Pur:Pur и The Erised.

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Второй полуфинал пройдет 17 февраля. В нем за право представлять Украину на песенном конкурсе будут бороться исполнители в таком порядке (от 1 до 9): Ingret Kostenko, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, The Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA и DILEMMA.

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