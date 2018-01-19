Нацбанк ослабил гривню по отношению к доллару еще на 11 копеек

19 января, 2018, 12:40

В пятницу, 10 января, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 28,78 грн/долл., 35,21 грн/евро и 5,07 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 12:40 составила 28,8 грн в покупке и 28,9 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 29 грн/долл., в продаже доллар достигает 29,5 грн.

Межбанк 19 января открылся долларом по 28,78 грн в покупке и 28,81 грн в продаже.

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Накануне, 18 января, официальный курс валют составил 28,67 грн/долл., 34,98 грн/евро и 5,07 грн за 10 российских рублей.