Нацбанк ослабил гривню по отношению к доллару еще на 11 копеек
19 января, 2018, 12:40
В пятницу, 10 января, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 28,78 грн/долл., 35,21 грн/евро и 5,07 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 12:40 составила 28,8 грн в покупке и 28,9 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 29 грн/долл., в продаже доллар достигает 29,5 грн.
Межбанк 19 января открылся долларом по 28,78 грн в покупке и 28,81 грн в продаже.
Читайте также. В Нацбанке объяснили ускорение инфляции. Инфографика
Накануне, 18 января, официальный курс валют составил 28,67 грн/долл., 34,98 грн/евро и 5,07 грн за 10 российских рублей.
- Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
- В НБУ заявили, что падение курса гривни обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать