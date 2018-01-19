Наблюдатель ОБСЕ, который погиб в Краматорске, был гражданином Молдовы
19 января, 2018, 19:50
Наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который погиб в ДТП в Краматорске, был гражданином Молдовы
Об этом сообщается на странице специальной миссии ОБСЕ в социальной сети Facebook.
"Виталий Зара, гражданин Молдовы, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - отметили на странице специальной миссии.
- Напомним, 18 января в Краматорске в результате ДТП погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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