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Наблюдатель ОБСЕ, который погиб в Краматорске, был гражданином Молдовы

Наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который погиб в ДТП в Краматорске, был гражданином Молдовы

Об этом сообщается на странице специальной миссии ОБСЕ в социальной сети Facebook.

"Виталий Зара, гражданин Молдовы, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - отметили на странице специальной миссии.

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