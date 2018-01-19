На Светлодарской дуге российские боевики били из минометов
19 января, 2018, 19:11
На Донбассе с начала 19 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Боевики открывали огонь на Луганском направлении, на остальных участках фронта вооруженных провокаций не зафиксировано.
Неподалеку Луганского на Светлодарской дуге ночью оккупанты вели огонь из 82-мм минометов. А у Станицы Луганской боевики устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.
- Напомним, что 17 января в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб один боец АТО, еще двое украинских военных погибли от подрыва на мине.
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