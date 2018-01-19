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На Светлодарской дуге российские боевики били из минометов

На Донбассе с начала 19 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики открывали огонь на Луганском направлении, на остальных участках фронта вооруженных провокаций не зафиксировано.

Неподалеку Луганского на Светлодарской дуге ночью оккупанты вели огонь из 82-мм минометов. А у Станицы Луганской боевики устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

  • Напомним, что 17 января в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб один боец АТО, еще двое украинских военных погибли от подрыва на мине.

 

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