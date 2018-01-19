На спутнике Сатурна обнаружили уровень моря "как на Земле"

19 января, 2018, 11:00

Исследование, основанное на данных космического аппарата NASA Cassini, показывает, что Земля и Титан (спутник Сатурна) довольно похожи

Об этом говорится на сайте NASA.

Титан - крупнейший спутник Сатурна, и второй (после Ганимеда) по величине спутник в Солнечной системе. Как показали наблюдения астрономов, на его поверхности есть горы и многочисленные озера и моря, что делает Титан единственным, кроме Земли, космическим телом в Солнечной системе, у которого на поверхности есть жидкость.

Как показали данные аппарата "Кассини", химический состав жидкости на Титане заметно отличается от состава воды в земных водоемах: озера и моря спутника состоят, в основном, из этана (76-79%), пропана (7-8%) и метана (5-10%).

Несмотря на такое отличие, астрономам удалось обнаружить и большое сходство морей на Титане и Земли. Проанализировав данные, полученные радарных прибором зонда "Кассини" за несколько месяцев до того, как космический аппарат сгорел в атмосфере Сатурна, ученые обнаружили, что три моря на Титане (Лигее, Кракен и Пунг) имеют общую эквипотенциальной поверхностью.

Это означает, что они образуют общий уровень моря, как это делают моря и океаны Земли. И происходит это потому, что является жидкостное сообщение между ними или через подповерхностный слой, или с помощью каналов, соединяющих моря.

Также ученые обнаружили, что более мелкие резервуары - озера на Титане - также сочетаются между собой под поверхностью и имеют общий для всех объем жидкости. К такому открытию привел анализ расположения высохших озер на Титане, все из которых располагались выше по уровню, чем заполненные жидкостью озера.

"Мы не видим никаких пустых озер, которые находятся ниже заполненных озер, потому что, если они будут находиться ниже этого уровня, они будут заполнены. Это говорит о том, что под поверхностью есть каналы, и озера соединены друг с другом", - говорят авторы работы.

В ходе исследования ученые обратили внимание еще на одну особенность озер Титана. Большинство из них расположены в глубоких котлованах, и это выглядит, по словам ученых, "как будто вы взяли резак для печенья и вырезали отверстия на поверхности Титана».

Имеется в виду, что в поверхность Титана будто вдавленные гигантскую форму и вынули грунт, оставив огромный котлован под озеро. Озера окружены высокими хребтами и своему строению напоминают карстовые пещеры на Земле.

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