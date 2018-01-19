На портале "Укрзализныци" теперь можно покупать билеты с пересадками

19 января, 2018, 10:20

На сайте ПАО "Укрзализныця" заработала функция приобретения билетов с пересадками

Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления общества Евгений Кравцов.

Новая функция работает от 18 января на странице бронирования и приобретения проездных документов.

По словам Кравцова, это решение намного упростит поиск и приобретение билетов по сложным маршрутам и будет предлагать альтернативный вариант поездки непрямым сообщением.

Теперь на странице бронирования и приобретения билетов в случае отсутствия прямых билетов появляется дополнительная кнопка "поиск маршрутов с пересадкой".

После щелчка на ней открывается перечень всех существующих маршрутов с пересадками.

"Мы пытались максимально упростить поиск необходимых билетов, поэтому в онлайн-заказе указываются станция пересадки и время ожидания", - написал Кравцов.

Все билеты пассажиры смогут оплатить одной суммой в конце заказа.

В 2018 году стоимость грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок может вырасти на 20%.

Напомним, в ноябре министр инфраструктуры Владимир Омелян опровергал информацию о якобы подорожании билетов на пассажирские поезда.