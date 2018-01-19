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На портале "Укрзализныци" теперь можно покупать билеты с пересадками

На сайте ПАО "Укрзализныця" заработала функция приобретения билетов с пересадками

Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления общества Евгений Кравцов.

Новая функция работает от 18 января на странице бронирования и приобретения проездных документов.
По словам Кравцова, это решение намного упростит поиск и приобретение билетов по сложным маршрутам и будет предлагать альтернативный вариант поездки непрямым сообщением.

Теперь на странице бронирования и приобретения билетов в случае отсутствия прямых билетов появляется дополнительная кнопка "поиск маршрутов с пересадкой".

 

После щелчка на ней открывается перечень всех существующих маршрутов с пересадками.

 

"Мы пытались максимально упростить поиск необходимых билетов, поэтому в онлайн-заказе указываются станция пересадки и время ожидания", - написал Кравцов.
Все билеты пассажиры смогут оплатить одной суммой в конце заказа.

В 2018 году стоимость грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок может вырасти на 20%.
Напомним, в ноябре министр инфраструктуры Владимир Омелян опровергал информацию о якобы подорожании билетов на пассажирские поезда.

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