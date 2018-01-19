На Крещение американские дипломаты нырнули в Днепр
19 января, 2018, 12:18
В пятницу, 19 января, сотрудники посольства США в Украине приняли участие в праздновании Крещения и нырнули в Днепр
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства США.
"Ежегодно 19 января в Восточной Европе люди преодолевают свой страх перед ледяной водой ради многовековой традиции. В Украине так празднуют Крещение. Сегодня утром работники Посольства США собрали всю свою отвагу, полотенца и купальные костюмы и ныряли в Днепр", - говорится в сообщении.
Крещение (Иордан, Водохреще, Крещение) - традиционное украинское народное название христианских праздников Богоявления и Крещения Господня, которые отмечаются 19 января по григорианскому календарю. В этот день заканчиваются Святки, освящают водоемы и купаются в проруби.
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